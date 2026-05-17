Mehmed Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna yeni oyuncu: Gedik Ahmet Paşa rolüyle geliyor

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, sezon finaline doğru gidiyor.

Tarihi atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle zirveden inmeyen dev yapım, kadrosuna yeni bir isim dahil ediyor.

Saraydaki tüm güç dengelerini altüst edecek ve tarihi olayların seyrini baştan yazacak bir karakter geliyor.

Ekranların başarılı yüzlerinden İsmail Demirci ekibe katıldı.

GEDİK AHMET PAŞA GELİYOR

Televizyon Dünyası’nın paylaştığı kulis bilgisine göre; son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu İsmail Demirci, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Sezon finaline doğru adım adım yaklaşan ve hikayenin temposunu her hafta biraz daha artıran dev yapımda İsmail Demirci, Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden Gedik Ahmet Paşa karakterine hayat verecek.