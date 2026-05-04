Mehmed Fetihler Sultanı dizisinden ayrılık kararı: Sezon sonu veda edecek
TRT 1 ekranlarının dev prodüksiyonu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde dengeler değişecek. Sezon sonu oyuncu kadrosunda, izleyicileri şaşırtacak flaş bir veda yaşanacak.
TRT 1’in tarihi atmosferiyle izleyiciyi büyüleyen dev yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezonuna nefes kesen bir veda hazırlıyor.
Miray Yapım imzalı dizi, 83. bölümüyle sezon finali yaparak bayram sonrası uzun bir tatile girecek.
Ancak bu sezon finali hikayede büyük bir değişimin de habercisi olacak.
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur’un kaleme aldığı dizide, kadroda dikkat çeken bir ayrılık yaşanacak.
ERTAN SABAN VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz yılın sonuna doğru hikayeye dahil olan ve Vlad Tepeş (Kont Drakula) karakterine hayat veren usta oyuncu Ertan Saban, 3. sezon sonunda projeden ayrılıyor.
Dizinin önümüzdeki yıl yayınlanacak 4. sezonunda büyük bir zaman atlaması yaşanacağı ve Vlad’ın hikâyesinin tarihsel akış gereği noktalanacağı öğrenildi.