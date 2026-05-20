Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Tükiye'nin gündemine oturdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Ersoy'un tutuklanması ile başlayan süreç, birçok detayın da ortaya çıkmasına olanak sağladı.

İDDİANAME HAZIR

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

Şimdi ise Ersoy hakkındaki iddianamenin hazırlandığı belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ersoy hakkında, toplamda 65 yıla yakın hapis cezası istendi.

ERSOY'A YÖNETLİNE SUÇLAMALAR

Bu kapsamda da Mehmet Akif Ersoy’un "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel saldırı (11 kez)", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Aslan, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız", "Suçtan zarar gören mağdurlar" olarak yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre Ersoy hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 11 Aralık Perşembe günü tutuklanırken diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci de ifade vermek için gittiği İstanbul Adalet Sarayı'nda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 17 Aralık Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ersoy, ifadesinin yanı sıra verdiği ek ifadesinde tüm detayları tek tek anlatmış, itirafçı olmuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk hali devam edecek

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Tüm detayları tek tek anlattı

Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı