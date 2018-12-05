Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında, Gezi Parkı eylemlerinde, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla 'tutuklamaya yönelik' yakalama kararı alındı.

GÜRCİSTAN VE ARAP DÜNYASINDAKİ AYAKLANMALARDA ROL OYNAYAN SIRP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan talepte, Alabora’nın, Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır’da Gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu.

"AYAKLAN İSTANBUL" VİDEOSU

Gezi Parkı ayaklanmasının 2011’den beri planlandığına da dikkat çekildi ve buna delil olarak Alabora’nın 2011’de çektiği videolarda “Ayaklan İstanbul” ibarelerini kullanması gösterildi.

HÜKÜMETİ İŞLEVSİZ HALE GETİRMEK

Mahkemenin verdiği “tutuklamaya yönelik yakalama” kararında ise şu ifadeler yer aldı:

“Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...”

Gezi Parkı olaylarını organize etmekle suçlanan Osman Kavala 1 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunuyor.