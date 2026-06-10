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Mehmet Ali Erbil 48 yaş küçük sevgili yaptı! Kızı Yasmin Erbil isyan etti

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatıyla ilgili isyanını dile getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil 48 yaş küçük sevgili yaptı! Kızı Yasmin Erbil isyan etti
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Son eşi Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil, durmuyor. Sosyal medyada aktif olan ünlü şovmen kendine TikTok'tan sevgili buldu.

Erbil, kendisinden 48 yaş küçük sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarındaki yaş farkı yüzünden ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi.

TikTok üzerinden tanışıp yakınlaştığı söylenen ikiliden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin de isyan etti.

"GÜZEL KIZ"

Yasmin Erbil babası hakkındaki iddiaları duyunca "Bıktım, bıktım! Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var. Beğendim, güzel bir kadın ama küçük sanırım. Hayırlısı" dedi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi