Mehmet Ali Erbil iyileşti

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil’in, hastane günleri sona eriyor.

7 aydır tedavisi süren ünlü şovmen, hafta sonunda taburcu olacak.

HEP TABURCU OLACAĞI GÜNÜ BEKLEDİ

Tedavi gördüğü süre boyunca babası için sürekli dua isteyen ve süreci dikkatlice takip eden Yasmin Erbil, Instagram hesabından hayalini kurduğu o anı paylaştı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU: GELİYOR

Mehmet Ali Erbil'in, hastanede olduğu sürede kendini nasıl toparladığı da fotoğrafta açıkça görüldü. Yasmin Erbil, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafın üzerine ise "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.