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Mehmet Ali Erbil iyileşti

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve müjdeli haberi verdi. Mehmet Ali Erbil, kısa bir süre içerisinde taburcu olacak.

Detay Haber | 27.06.2019 - 10:35..
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Mehmet Ali Erbil iyileşti

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil’in, hastane günleri sona eriyor.

7 aydır tedavisi süren ünlü şovmen, hafta sonunda taburcu olacak.

HEP TABURCU OLACAĞI GÜNÜ BEKLEDİ

Tedavi gördüğü süre boyunca babası için sürekli dua isteyen ve süreci dikkatlice takip eden Yasmin Erbil, Instagram hesabından hayalini kurduğu o anı paylaştı.

Mehmet Ali Erbil iyileşti

INSTAGRAM'DAN DUYURDU: GELİYOR

Mehmet Ali Erbil'in, hastanede olduğu sürede kendini nasıl toparladığı da fotoğrafta açıkça görüldü. Yasmin Erbil, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafın üzerine ise "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil iyileşti

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