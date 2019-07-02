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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Banyoda düşüp hastaneye kaldırılan, ardından da 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra hastaneden çıktı.

Detay Haber | 02.07.2019 - 17:26..
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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den, sevindiren haber geldi.

Erbil, bugün taburcu oldu.

İKİ ELİ DE İYİLEŞTİ

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erbil, "Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a hep dua ettim en azından sol elimi kullanabileyim diye, iki elimde de iyileşme oldu." dedi.

ESPRİYİ PATLATTI

"Askerlik bile 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım" diyen Erbil, esprileri ardı ardına patlattı.

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu İZLE

"BANA İYİ BAKIYORLAR"

Hastanede bir ay daha kalmak istediğini dile getiren Erbil, "Yürüyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bildiğim bütün duaları okudum. Bilmediklerimi de öğrendim. Doktorlar hastaneden çıkabileceğimi söyledi ama bir ay daha kalmak istiyorum, bana iyi bakıyorlar." diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Erbil için hastane çıkışında pasta kesildi.

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

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