Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den, sevindiren haber geldi.

Erbil, bugün taburcu oldu.

İKİ ELİ DE İYİLEŞTİ

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erbil, "Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a hep dua ettim en azından sol elimi kullanabileyim diye, iki elimde de iyileşme oldu." dedi.

ESPRİYİ PATLATTI

"Askerlik bile 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım" diyen Erbil, esprileri ardı ardına patlattı.

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu İZLE

"BANA İYİ BAKIYORLAR"

Hastanede bir ay daha kalmak istediğini dile getiren Erbil, "Yürüyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bildiğim bütün duaları okudum. Bilmediklerimi de öğrendim. Doktorlar hastaneden çıkabileceğimi söyledi ama bir ay daha kalmak istiyorum, bana iyi bakıyorlar." diye konuştu.

Erbil için hastane çıkışında pasta kesildi.