Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan açıklama: Çirkin bir şantajla karşı karşıyayım

Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen isimlerden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şantaja uğradığını söyleyerek yasal yollara başvurdu.

PARA İSTİYORLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yapay zeka destekli sahte içeriklerle kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbil, para talebinde bulunan kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını ifade etti.

"YAPAY ZEKA"

Erbil yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Teknolojinin geldiği noktada bu tür sahte içeriklerin üretilebildiği ne yazık ki herkesin malumudur. Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve kötü niyetli şekilde servis edilen içeriklere karşı dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Konu tüm delilleriyle birlikte yargı makamlarına taşınmış olup gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Bu içerikleri yayan, paylaşan veya çoğaltan kişiler hakkında da ayrıca yasal yollara başvurulacaktır."