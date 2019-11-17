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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Geçen hafta hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Haber Merkezi | 17.11.2019 - 16:50..
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Banyoda kayıp düşen ve yaşadığı 'kaçış sendromu' nedeniyle 8 ay hastanede yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil, 15 gün önce tekrar hastaneye kaldırıldı.

HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER

Doktoru Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiğini hayranlarına duyurdu.

Erbil'in doktoru Dr. Jan Klod Kayuka'dan, konuyla ilgili yeni resmi bir açıklama daha geldi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor

"HAFTAYA HASTANEDEN ÇIKABİLİR"

Kayuka, “Mehmet Ali Bey’in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir.” diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor

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