Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! 21 yaşında sevgili yaptı
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, yeni sevgilisini TikTok'tan buldu.
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69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, durmuyor. Yıllardır çapkınlıklarıyla gündem olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Gülseren Ceylan'la evliliğini sonlandırmıştı.
Boşanmanın ardından hız kesmeden çapkınlıklarına devam eden ünlü şovmenin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
21 YAŞINDA
Şovmen Erbil'in yeni aşkı Eylem Çelik (21) ile TikTok'ta tanıştığı ileri sürüldü.
Gülseren Ceylan'dan boşandıktan sonra konuşan Erbil,"Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" demişti.
3 çocuğu olan Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 30 yaşında.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi