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Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine savcılıktan itiraz

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalanarak tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına, savcılık itiraz etti.

DHA |
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Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine savcılıktan itiraz

Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen, hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş'un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi.

Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak.

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