Mehmet Sevigen: Ben CHP'ye oy vermem

Ensonhaber YouTube kanalı, dikkati çeken bir yayını daha izleyenleriyle buluşturdu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Ensonhaber’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Sevigen programda, "İki seçenek arasında kalsanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa CHP’nin mevcut yönetimi mi? Ne gelir aklınıza?" sorusunu yanıtladı.

CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel dönemini de eleştiren Sevigen şöyle dedi;

"BEN EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NA OY VERMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz ayrı kutuplardayız. İdeolojik olarak da ayrıyız. Ama devlete yaptığı çok hizmetler var.

Ben Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim mesela. Vermedim. Ama Muharrem Bey'e verdim. Partim, partimin adayı.

"BEN BU YÖNETİMİN ADAYINA OY VERMEM"

Hayır oy vermem. Oy vermem ama Tayyip Bey'e de vermem. Ama bu yönetimin çıkaracağı cumhurbaşkanına oy vermem. Ama Tayyip Bey'e de vermem.

"BENİM GİBİ DÜŞÜNEN ÇOK AMA TEDHİT EDİLİYORLAR"

Benim gibi düşünen çok var. Ama şimdi sessiz çoğunluk bekliyorlar. Bak insanları kınama. Bak insanları hiç hor görme.

Ya adam hayatında küçük kızını işe sokmuş, şimdi diyorlar ki laf edersen senin kızını işten çıkarırız diyorlar. Öbürü diyor ki ya ilk defa Mehmet Bey bir iş aldık diyor. Şimdi diyorlar ki laf edersen işten atıyorlar.

Ya kolay değil insanların evine ekmek götürüyorlar belediyede. Ben de onun için bu alt tabana bağırmıyorum. Yani alt tabandaki arkadaşlar dikkat diyebiliyor muyum? Niye örgüt konuşmuyor diye bir laf çıktı mı ağzımdan?