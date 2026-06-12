Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Tek haneye indireceğiz

Orta Doğu'da devam eden savaşın ekonomik yansımaları sadece savaşta yer alan ülkeleri değil bütün dünyayı etkiliyor.

Savaşın ekonomik etkilerinin hissedildiği ülkelerden bir tanesi de Türkiye.

Ancak bunlar olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek önderliğinde enflasyonla mücadele politikaları yürütüyor.

TÜİK verilerine göre Mayıs'ta yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 32,61 olarak gerçekleşirken, aylık artış yüzde 1,71 seviyesinde sabit kaldı.

Orta vadeli programı, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına indirmeyi ve sonraki yıllarda kalıcı tek haneli seviyelere taşımayı hedefliyor.

DEZENFLASYON SÜRECİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Bugün Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek için para politikası ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"GEÇ DE OLSA BAŞARACAĞIZ"

Şimşek hedefin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olduğunu kaydetti.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek için hem para politikasına hem de yapılasal reform desteğinin süreceğini söyleyen Şimşek, birkaç ay gecikmeyle de olsa dezenflasyon sürecinin devam edeceğini kaydetti.

Ortadoğu'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervinde 50,8 milyar dolarlık azalma olduğunu belirten Şimşek, "Bunun 18,7 milyar doları altın fiyatındaki düşüşten kaynaklandı." diye konuştu.