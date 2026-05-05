Mehmet Şimşek: Eşel mobil olmasaydı mazot bugün 90 lira olacaktı

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri ekonomi...

Bu alanda çalışmalar hız kesmeden devam ederken enflasyonla mücadele konusunda da gerekli adımlar birer birer atılıyor.

Çalışmalara öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber yayınına konuk olarak Gülçin Üstün Can'ın sorularını yanıtladı.

Şimşek burada Orta Doğu'da başlayan savaşla beraber kapatılan Hürmüz Boğazı'nın ekonomik yansımalarına değindi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ HAKKINDA KONUŞTU

Savaşla beraber yükselen akaryakıt fiyatlarını hatırlatan ve bu alanda alınan tedbirleri anlatan Şimşek, "Eşel mobilde biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını yüzde 75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım.

Yani bizim biliyorsunuz akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV'miz var. Yani fiyatın içinde bir miktar özel tüketim vergisi var. O özel tüketim vergisinden feragat edip Eşel Mobil sistemi üzerinden aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık." dedi.

"EŞEL MOBİL OLMASAYDI MAZOT 90 LİRA OLACAKTI"

Programda son rakamları açıklayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

“Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı. Halbuki şu anda eşel mobil sayesinde fiyat 72,7 lira, yani 73 lira diyelim.



Yani yuvarlıyorum, yani 90 lira olacak olan 1 litre mazot bugünkü küresel fiyatlarda aslında 73 liranın altında bir fiyatla şu anda milletimize arz ediliyor.



Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani eşel mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı, şu anda 64,6, 65 lira diyelim.”

"ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK İÇERİYOR"

Burada önceliklerinin vatandaşları korumak olduğunu belirten Şimşek, "Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık.

Bu tabii önemli bir fedakarlık içeriyor." ifadelerini kullandı.

"EĞER DEVREYE ALMASAYDIK ENFLASYONDAKİ ARTIŞ DAHA DRAMATİK OLACAKTI"

Bütçede önemli bir etkisi olabilecek bu adımı niye attıklarını da açıklayan Bakan, şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: Biz vatandaşımızın alım gücünü önemli ölçüde korumayı hedefledik. Evet, büyük bir küresel şok var ama bütçede alanımız vardı.



Biz bu şokun etkisini sınırlamak istedik, bir. İkincisi de tabii ki enflasyonda geçici bir yükselişle karşı karşıyayız ama eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı.



Yani şu andaki yansıma üçte bir oranında bile değil, Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışma var. Dolayısıyla enflasyondaki artışı da sınırlamış olduk.”