Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

AK Parti ile yollarını ayıran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

Önümüzdeki günlerde yeni partilerin peş peşe kamuoyuna açıklanacağı gelen bilgiler arasında.

Mehmet Şimşek'in de bu oluşumlar içinde olduğu söyleniyordu.

Öyle ki; Şimşek'in Ali Babacan'ın partisinde iki numaralı isim olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

KATAR'DA GÖRÜLDÜ

Babacan ile Davutoğlu çalışmalarını sürdürürken Mehmet Şimşek soluğu Katar'ın başkenti Doha'da aldı.

Ülkedeki Türk mekanına gidip yemek yiyen Mehmet Şimşek, Nusret Gökçe ile yaptığı selfie'yi Twitter hesabından paylaştı.

Şimşek, paylaşımına şu notu düştü: "Dedication + Hard work + Determination + Personal sacrifice + Delicious food + Vision = Success = Nusr-Et met saltbae in Doha."