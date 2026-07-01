Mehmet Şimşek: İstihdama yönelik politikalar sürecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de işsizlik ve istihdam verilerini değerlendirdi.

Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz.

Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."