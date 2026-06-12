Mehmet Şimşek: Küresel şoklara karşı dayanıklılığı güçlendirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı nisan ayı ödemeler dengesi verileri hakkında değerlendirmede bulundu.

"KÜRESEL ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRDİK"

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, nisanda yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolar olduğuna işaret ederek şöyle yazdı:

"Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ YATIRIM, ÜRETİM, TİCARET MERKEZİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünümün devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz."