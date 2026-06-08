Mehmet Şimşek: Savaşın enflasyonist etkisi 5 puan

Orta Doğu'da devam eden savaşın ekonomik yansımaları sadece savaşta yer alan ülkeleri değil bütün dünyayı etkiliyor.

Savaşın ekonomik etkilerinin hissedildiği ülkelerden bir tanesi de Türkiye.

CNN Türk yayınına konuk olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında önemli mesajlar verdi.

"SAVAŞIN ENFLASYONA ETKİSİ YÜZDE 5 PUAN"

Savaşı yoğun şekilde takip ettiklerini ifade eden Şimşek, "Başlangıçta beklenti şuydu; birkaç hafta içerisinde bitecek. 200 gün oldu. Dolayısıyla bu şok öngörülenden uzun sürdü.

Küresel petrol arzına baktığımızda bugünkü şokun etkisine baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon yüzde 20'nin bir tık altıyla yüzde 20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti.

Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var. Bu süreç uzadıkça etkileri daha yoğun olabilir." dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDEKİ FİYATLAMAYI ETKİLİYOR"

Savaşın bir arz şokuna neden olduğunu ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

“Ham petrol ve doğalgaz sevkiyatını etkileyen bir şok değil. Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petro kimya üretimi var. Gübre üretiminin 3'te 1'inden fazlası orada.



Gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde ya orada işleniyor ya da ham madde orada. Endişeyle izlemek zorundasınız. Dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor.”

"ÇOK YÖNLÜ BİR ŞOK"

Örnek olarak giyim sektöründeki fiyat artışlarına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Giyimdeki polyester petro kimya ürünü. Birinci etkiler var. Petrol fiyatları birincil etkiler. Bir de ikinci etkiler var. Bu şok dünyada çok boyutlu bir şok.

Küresel büyümeyi etkiliyor. Enflasyon yükseliyor. Enflasyonun yükselmesi küresel faizleri etkiliyor. Bu büyümeyi etkiliyor. Bizim gibi petrol, petro kimya ürünlerini dışardan temin eden ülkelerin dış dengesini bozuyor.

Bu nedenlerle çok yönlü bir şok. Ticaretimiz etkileniyor. Bu bölge bizim ihracat yaptığımız bir bölge. Dolaylı etkiler çok boyutlu." diye konuştu.