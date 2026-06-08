Mehmet Şimşek Türkiye'nin rezervlerini açıkladı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta belirsizlik sürerken, piyasalar da derinden sarsıldı.

Özellikle Hürmüz Boğazı kapatılmasıyla başlayan kriz, enerjide fiyatların artmasına neden oldu.

Devam eden savaşın ekonomik yansımaları bütün dünyayı etkilerken, bu ülkelerden biri de Türkiye oldu.

CNN Türk yayınına konuk olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında önemli mesajlar verdi.

Beklenenden uzun süren savaşın enflasyona etkisinin yüzde 5 olduğu belirten Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde ise büyük bir kayıp yaşanmadığını söyledi.

"REZERLERİMİZ ŞU AN 160 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

Bakan Şimşek, rezervlerin şu an 160 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bu halinin 2023 yılının ortasına göre çok ciddi bir artışı gösterdiğini söyledi:

“Bu coğrafya zor bir coğrafya. Her zaman da şoklar yaşanıyor. Birinci olarak şoklara karşı tampon oluşturduk. Burada rezerv birikimi var. Rezerv biriktirdik. Brüt rezervlerimiz 2023'ün ortasında yaklaşık 98,5 milyar dolardı. Şubat sonunda zirvede 210 milyar dolara kadar çıktı.



Tabii ki savaşın etkisiyle şu anda 160 milyar dolar seviyesinde. Ancak 160 milyar dolar bile düşmüş haliyle, 2023 ortasına göre çok ciddi bir artışı ifade ediyor. Ciddi bir rezerv midir? Elbette bu şokun etkisi önemli ölçüde yaşandığı için seviyeler gerilemiş olsa da mevcut düzeyler yine değerlidir, önemlidir.



Nereden baktığınıza göre değişik ölçütler var. Mesela normalde rezervlerin üç aylık ithalata yetmesi yeterli kabul edilir. Bizim şu anda rezervlerimiz yaklaşık beş aylık ithalata karşılık geliyor.”