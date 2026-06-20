Mehmet Şimşek: Yenilenebilir enerji yatırımlarına 400 milyon euro destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yönelik 400 milyon euroluk ilave finansmanını değerlendirdi.

Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM, TÜRKİYE İÇİN BİR ZORUNLULUK"

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRDIK"

Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 400 milyon euro (468,4 milyon dolar) tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi.