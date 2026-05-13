Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı: Nisan ayında düşüş bekleniyor

Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Son dönemde piyasalarda artan canlılık, rakamlara da yansımaya devam ediyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verilerini değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar gerçekleştiğini, nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti.

"TATİL ETKİSİYLE GEÇİCİ BOZULMA BEKLİYORUZ"

Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma beklediklerini kaydeden Bakan Şimşek "Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış girişin 12,6 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Şimşek "Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.