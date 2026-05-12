Mehmet Şimşek’ten kamu borçlarına taksit sinyali: Af değil kolaylık

Esnafı sevindiren haber...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.

BORCU OLANLARA KOLAYLIK GELİYOR

Şimşek, yeni teşvik paketinde yer alan düzenlemenin bir af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulacağını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, ödeme kabiliyeti zayıflamış ancak ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz başlıklarında belirli imkanlar sunulabileceğini ifade etti.

"ÖDEME GÜCÜ OLDUĞU HALDE ÖDEMEYENE KOLAYLIK YOK"

Şimşek, kamu borçlarında kolaylık sağlanacak kesimin net kriterlerle belirleneceğini söyledi.

Ödeme gücü bulunduğu halde yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükelleflere imkan tanınmayacağını vurgulayan Şimşek, ödeme iradesi gösterenlerin mali tablolarının ayrıntılı biçimde inceleneceğini kaydetti.

Bu kapsamda mükelleflerin bilanço ve gelir tabloları analiz edilecek. Vergi uyumunu kasıtlı şekilde bozanların, sistemden yararlanmasına izin verilmeyecek.

"FAİZ ENFLASYONUN ALTINDA OLMAYACAK"

Bakan Şimşek, faiz konusunda Bakanlığın yetkisi bulunduğunu ancak temel ilkenin değişmeyeceğini belirtti.

Buna göre kamu borçlarında faizsiz ya da enflasyonun altında bir yapılandırma uygulanmayacak.

Şimşek, son yıllardaki enflasyon oranlarına dikkat çekerek, 2022’de yüzde 64,3, 2023’te yüzde 64,8, 2024’te yüzde 44,4, 2025’te ise yüzde 30,9 enflasyon gerçekleştiğini hatırlattı.

Yeni sistemde en az gerçekleşen enflasyon kadar faiz uygulanacağı belirtildi.

KDV BORÇLARI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Kamu borçlarının niteliğine göre farklı uygulamalar gündeme gelebilecek.

Şimşek, KDV borçları ile gelir vergisi veya kurumlar vergisi borçlarının aynı kategoride değerlendirilmeyeceğini söyledi.

KDV’nin satış sırasında vatandaştan peşin olarak tahsil edildiğini belirten Şimşek, bu nedenle KDV borçlarında genellikle 6 aydan uzun taksitlendirme yapılmadığını ifade etti.

Gelir ve kurumlar vergisinde ise firmanın durumuna göre daha uzun vadeli taksitlerin belirlenebileceği kaydedildi.