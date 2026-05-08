Mehmet Şimşek'ten sanayicilere destek mesajı: Kapsamlı tedbirler alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda küresel ekonomik gelişmelerin sanayi üretimi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Şimşek, özellikle jeopolitik riskler ve yüksek enerji fiyatlarının dünya genelinde ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Bakan Şimşek paylaşımında, Türkiye’de sanayi üretiminin yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0.2 arttığını, ancak eksik çalışma günlerinin etkisiyle yıllık bazda yüzde 1.3 daralma yaşandığını ifade etti.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları, küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor. İlk çeyrekte sanayi üretimi çeyreklik yüzde 0.2 artarken, eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık yüzde 1.3 daraldı. Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz.”

RAKAMLARLA SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ

Şimşek’in paylaştığı grafikte, sanayi üretimindeki genel daralmaya rağmen bazı alanlarda dikkat çekici toparlanma sinyalleri öne çıktı.

Grafiğe göre yüksek teknolojili üretim, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 7.6 daralma gösterirken, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 9 büyüme kaydetti.

Sermaye malı üretiminde de aynı dönemde yüzde 3.7’lik artış yaşandı.

Öte yandan genel sanayi üretimi tarafında yıllık bazda daralma dikkat çekti. Verilere göre sanayi üretimi 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2.3 gerilerken, 2026’nın ilk çeyreğinde daralma yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti.