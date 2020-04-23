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Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda görev başında olan askerlerimiz de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

AA |
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Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Türkiye, saatler 21.00'ı gösterdiğinde tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra millet evinin pencerelerine balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de o anlarda İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Mehmetçik; Suriye'de, Somali'de, Türkiye'nin dört bir yanında İstiklal Marşı okudu.

"TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU"

O anlarda çekilen görüntüler, "Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu VİDEO

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Mehmetçik de İstiklal Marşı okudu

Sokaklar, 23 Nisan için İstiklal Marşı'yla inledi FOTO GALERİ

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