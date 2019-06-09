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Mehmetçik denizde de can kurtarıyor

Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker ile o anda sahilde bulunan bir Suriyeli kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA | 09.06.2019 - 12:52..
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İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan, çarşı izinine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı.

BOĞULMAK ÜZEREYDİ

Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan, denize atladı. Kapağan, açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı.

Çarşı iznine çıkan asker ile bir Suriyeli denize atlayıp hayat kurtardı İZLE

KAHRAMAN ASKER O ANLARI ANLATTI

Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Denize atlayıp kadının kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyudum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık." dedi.

Mehmetçik denizde de can kurtarıyor

ATLAYANI GÖRÜNCE O DA ATLADI

14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi ise "Biz burada yüzüyorduk, kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım. Kurtardık, iskeleye çıkardık." diye konuştu.

Mehmetçik denizde de can kurtarıyor

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