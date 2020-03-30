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Mehmetçik evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

Erzurum'da,koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaşın tarlasını, yardımına koşan Mehmetçik traktör ile sürerek ekime hazır hale getirdi.

AA |
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Mehmetçik evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

Erzurum'da, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede jandarmanın 156 numaralı ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Mehmetçik, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczaneden alması gereken ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürerek kendilerine destek oluyor.

Mehmetçik, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü VİDEO

 

TARLASINI SÜRMEK İSTEDİ

Böylece devletin şefkat elini yaşlılara uzatarak gönüllerinde taht kuran jandarma ekipleri, kentin Pazaryolu ilçesi Burçaklı köyünde oturan 65 yaş üstü bir kişiyi de ziyaret ederek bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Jandarma görevlilerine ekim zamanı geldiğini söyleyen yaşlı kişi de tarlasını sürmek istediğini ifade etti.

Mehmetçik evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

UZMAN ÇAVUŞ TARLAYI SÜRDÜ

Bu kişiden sağlığı için evden çıkmamasını isteyen jandarma görevlileri, tarlayı kendilerinin sürebileceğini söyledi.

Yaşlı kişinin tarlayı kendisinin sürmek istemesine rağmen traktöre binen bir uzman çavuş, bu kişinin tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Erzurumlu yaşlı kişinin gönlünde taht kuran Mehmetçiğin traktör ile tarlayı sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mehmetçik evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

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