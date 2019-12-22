Mehmetçik Resulayn'da çocukları sevindiriyor

Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan, en çok çocuklar etkilendi.

Mehmetçik, Suriye'nin teröristlerle dolu bölgelerinde operasyona başladığından beri, teröristlerin de hedefinde hep siviller vardı.

ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MEHMETÇİK

Çocuklarla sokakta oyun oynayan Mehmetçik, bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

HER ŞEY SURİYELİ MASUM ÇOCUKLAR İÇİN...

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli çocukların, Türk askerinin gelmesiyle nasıl mutlu olduklarını paylaştı. Bakanlık'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için...Türk Milleti’nin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek!"