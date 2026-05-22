Mehmetçik, Somali'de Çağrı Bey'e refakat ediyor

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştiren Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 10 Nisan 2026'da Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen törenle karşılandı.

Somali'deki sondaj çalışmalarının altyapısı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalarla oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan uğurlanan gemi, 234 gün boyunca Somali açıklarında üç ayrı deniz bloğunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda sismik veri topladı.

Elde edilen verilerin analiz edilmesinin ardından, sondaj yapılacak lokasyon belirlenerek operasyonun ikinci aşamasına geçildi.

53 GÜNLÜK SEYRİN ARDINDAN SOMALİ'YE ULAŞTI

Sondaj kararının alınmasının ardından enerji filosunun en yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat 2026'da Somali'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 53 gün süren seyrin ardından gemi, 10 Nisan'da Mogadişu Limanı'na ulaştı.

Liman sürecinde yakıt ve lojistik hazırlıklarını tamamlayan gemi, 12 Nisan'da sondaj yapılacak CURAD-1 kuyusuna hareket etti.

Operasyonda enerji filosuna ait Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de görev alıyor.

MEHMETÇİK'TEN KARAKOL VE REFAKAT DESTEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda "Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

HEDEF 7 BİN 500 METRE DERİNLİK

Çağrı Bey'in görev yapacağı CURAD-1 kuyusu, Somali kıyılarının yaklaşık 372 kilometre açığında bulunuyor. Deniz tabanından itibaren 4 bin 5 metre daha sondaj yapılmasıyla toplam derinliğin 7 bin 500 metreye ulaşması hedefleniyor.

Bu derinliğin gerçekleşmesi halinde CURAD-1 kuyusu, dünyanın en derin ikinci deniz kuyularından biri olacak.

Hava ve deniz şartlarının uygun seyretmesi halinde sondaj çalışmalarının 6 ila 9 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.