Mehmetçik'e İdlib'de coşkulu karşılama

Türk Silahlı Kuvvetleri'Nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları kapsamında terörden arındırdığı bölgelerde huzur ve barış hakim sürüyor. Özellikle hayatın normale dönemye başlamasıyla bölgede güven hakim

Soçi Mutabakatı çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de devriye faaliyetlerine Türkiye'de katkı sağlıyor. Türkiye'nin devriye faaliyetleri en çok bölge halkını mutlu ediyor.

BAYRAKLARLA KARŞILADILAR

Mehmetçik'e ait zırhlı araçlar bölgede devriye faaliyetlerini gerçekleştirirken bölge halkı askerleri yollarda, sokaklarda, caddelerde bayraklarla karşıladı. Türk askerlerine sevgi gösterilerinde bulunan bölge halkı, Türkiye'nin bölgeyi hakimiyetine alması dileklerini bildirdi.







