Mehmetçik'in yılbaşı nöbeti

Türkiye genelinde, yeni yıl heyecanıyla hazırlıklar, son saatlere kadar devam ediyor. İnsanlar, yılbaşı akşamı ne yapacaklarının planları üzerinde çalışırken Mehmetçik, sınırda teröristlerle mücadele ediyor.

MEHMETÇİK YILBAŞINDA DA NÖBETTE

Kent merkezlerinde, kırsal alanlarda ve binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine geçit vermeyen Mehmetçik, yılbaşına da teröristlerle mücadele ederek giriyor.