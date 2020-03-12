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Mehmetçik'ten öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı

Fındıkların arasındaki mektupları okuyan askerler, Giresun'daki öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

AA | 12.03.2020 - 13:26..
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Giresun'un Doğankent ilçesindeki öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerlerimize mektup ve fındık yolladı.

Mehmetçik, öğrencilerin bu hareketine çektikleri videoyla teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERE GÖRÜNTÜLÜ TEŞEKKÜR

Fındıkların arasındaki mektupları okuyan askerler, öğrenci, öğretmen ve ilçe halkına teşekkür edip, duygularını dile getirdikleri görüntüleri kaydetti.

Mehmetçik'in teşekkür mesajının yer aldığı görüntü öğrencilere ulaştırıldı.

Mehmetçikten öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı ViDEO

Mehmetçik'ten öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı

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