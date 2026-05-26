Mekke'de aşırı sıcaklar nedeniyle serinletme noktaları kuruldu

Her yıl milyonlarca Müslüman, hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

Mekke'ye hareket edecek kafilelerde yer alan Müslümanlar, manevi olarak kendilerini bulmaya çalışıyor.

Kutsal topraklara adım atan hacı adayları, dualar ve telbiyeler eşliğinde ibadetlerini huşu içinde yerine getirmek için gün sayıyor.

SICAKLAR HACI ADAYLARINI ZORLUYOR

İbadetlerini yerine getirmek için Mekke'de bulunan Müslümanlar, inanç yolculuğunun yanı sıra zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.

Bölgede etkisini hissettiren çöl iklimi nedeniyle termometreler 44 dereceye kadar yükseliyor.

Özellikle gün ortasında dikey açıyla gelen güneş ışınları, açık alanlarda yürümeyi ve ibadet etmeyi oldukça güçleştiriyor.

SERİNLETME NOKTALARI KURULDU

Mekke'de etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle hacıların sağlığını korumak adına yoğun güvenlik ve sağlık önlemleri alınıyor.

Güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi risklere karşı kentin dört bir yanında ilk yardım ve serinletme noktaları kurulmuş durumda.

Bu noktalarda görev yapan ekipler, hacı adaylarının üzeri su püskürterek serinlemelerine yardımcı oluyor.

CADDE VE YÜRYÜŞ YOLLARINA SİSTEMLER KURULDU

Hacıların özellikle yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve yürüyüş yollarında ısının düşürülmesi amacıyla su püskürtmeli serinletme sistemleri aktif olarak kullanılıyor.

Kurulan bu özel mekanizmalar sayesinde, alanlardaki yüksek sıcaklığın birkaç derece de olsa kırılması sağlanıyor.

İSLAM ALEMİNİN KALBİ

Mekke, İslam dininin doğduğu, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya geldiği ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi barındırması sebebiyle tüm İslam aleminin kalbi konumunda yer alıyor.

Her yıl dünyanın dört bir yanından, farklı dillerden ve kültürlerden yaklaşık 2 ila 3 milyon arasında Müslüman bu kutsal şehre akın ediyor.

Irk, dil ve statü farkı gözetmeksizin aynı ihram içerisinde bir araya gelen milyonlar, Mekke'nin manevi atmosferinde kardeşlik ve eşitliğin en büyük sembolünü oluşturuyor.