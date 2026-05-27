Mekke’de bayram hareketliliği: 1,7 milyon Müslüman Mescid-i Haram’da

Kurban Bayramı geldi çattı.

Tüm dünyada Müslümanların Kurban Bayramı heyecanı devam ederken gözler kutsal topraklara çevrildi.

1,7 MİLYON MÜSLÜMAN MESCİD-İ HARAM’A AKIN ETTİ

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde hac ibadetini yerine getiren yaklaşık 1,7 milyon Müslüman, Kurban Bayramı’nın ilk sabahında Mescid-i Haram’a akın etti.

Milyonlarca Müslüman, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN HACILAR GELDİ

Dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, namazın ardından tavaf ibadetlerini sürdürdü.

Suudi Arabistan makamları, bu yıl hac organizasyonu kapsamında güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığını duyurdu.

SICAKLARA YÖNELİK ÖNLEM ALINDI

Yetkililer, yüksek sıcaklıklara karşı hacılara su dağıtımı yapıldığını ve sağlık hizmetlerinin artırıldığını belirtti.