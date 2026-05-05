Mekke'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 5 hacı adayı yakalandı

Suudi Arabistan kaçak hacı avında...

Hac mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, tatlı bir telaşın içerisinde.

KAÇAK HACILARLA MÜCADELE

Bu süreçte ise Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Uygulama Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı vatandaşlarla sınırlı olacak ve Mekke'ye girmek isteyenlerin önceden yetkili makamlardan yazılı izin almaları şart koşulacak.

Mekke kentine giden yollara kurulacak kontrol noktalarında izin belgesi olmayan kişilerin kente girişine izin verilmeyecek.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Süreç bu şekilde devam ederken Suudi yetkililer, havadan ve karadan olmak üzere denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler esnasından havadan kaydedilen görüntülerde ilginç anlar da yaşandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suudi güvenlik güçleri, izinsiz şekilde hac için Mekke’ye girmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise anbean kameralara yansıdı.

HAC TAKVİMİ

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Türkiye’den kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi, 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkacak.

Hacı adayları, hac ibadetine dair görevlerini tamamlamalarının ardından 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat’a çıkacak ve burada vakfeye duracak.

Hacıların yurda dönüşleri 31 Mayıs itibarıyla başlayacak, kafilelerin Türkiye’ye dönüş süreci ise 25 Haziran’a kadar devam edecek.