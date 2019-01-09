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Mekke'ye böcek istilası

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'ın duvarları, çekirgeler ve hamam böcekleriyle kaplandı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 12:12..
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İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve hac vazifesinin yerine getirildiği (Kabe'nin de içinde yer aldığı) Mescid-i Haram'da, ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldı.

Mekke'ye böcek istilası

ÇEKİRGE VE HAMAM BÖCEKLERİ ETRAFI SARDI

Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı. Cumartesi günü ortaya çıkan böcekler, kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı.

Mekke'ye böcek istilası ViDEO

Mekke'ye böcek istilası

TEMİZLİK İÇİN EKİPLER GÖNDERİLDİ

Mekke Belediyesi, umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu.

Mekke'ye böcek istilası

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