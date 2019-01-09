Mekke'ye böcek istilası

İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve hac vazifesinin yerine getirildiği (Kabe'nin de içinde yer aldığı) Mescid-i Haram'da, ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldı.
ÇEKİRGE VE HAMAM BÖCEKLERİ ETRAFI SARDI
Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı. Cumartesi günü ortaya çıkan böcekler, kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı.
TEMİZLİK İÇİN EKİPLER GÖNDERİLDİ
Mekke Belediyesi, umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu.