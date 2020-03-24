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Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın

Meksika Devlet Başkanı vatandaşlarına koronavirüs salgını korkusuyla sokaklara çıkmaktan vazgeçmemeleri ve aileleriyle restoranlarına gitmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 05:26..
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Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Oaxaca de Juarez şehrinde ziyareti ettiği bir restoranda halka koronavirüs salgınına ilişkin paniğe kapılmamalarını söyledi.

"BEN SİZE NE ZAMAN DIŞARI ÇIKMAMANIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYECEĞİM"

Salgınla mücadele eden diğer ülkelerin liderlerinin aksine halkı dışarı çıkmaya çağıran Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkanınız varsa ailenizi restoranlara götürmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın

"GÜNLÜK HAYATIMIZI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek" diye konuştu.

MEKSİKA'DA KORONADAN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 316 VAKA BULUNUYOR

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da koronavirüs görülen kişi sayısı 316, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın

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