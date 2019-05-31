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Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a vergi tepkisi

ABD Başkanı Trump, Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uyguladı. Bu karara Meksika hükümetinden tepki geldi.

AA | 31.05.2019 - 11:05..
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Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti.

"KORKAK DEĞİLİM"

Obrador, "Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı. ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, "Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ı, beraberinde heyetle Washington'a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika'nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a vergi tepkisi

TRUMP YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı. Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.

Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi getirildiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a vergi tepkisi

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