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Meksika'da çete çatışmaları: 19 ölü

Meksika'da suç çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti.

AA | 09.08.2019 - 03:36..
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Michoacan Eyaleti Başsavcısı Adrian Lopez Solis, yaptığı basın açıklamasında, ölenlerden 9'unun üst geçide asıldığını, 7'sinin vücudunun parçalandığını ve 3'ünün cesedinin yol kenarına atıldığını bildirdi.

Meksika'da çete çatışmaları: 19 ölü

CESETLERİ ÜST GEÇİDE ASTILAR

Üst geçide asılan cesetlerin yanında, rakiplerini tehdit eden çetenin işaretinin olduğu bilgisini paylaşan Solis, boyunlarından iple asılanlardan 2'sinin kadın olduğunu ve yarı çıplak halde bulunduklarını belirtti.

Solis, parçalanan cesetlerin ise eyaletin Uruapan şehrinde bulunduğunu ifade etti.

Meksika'da çete çatışmaları: 19 ölü

UYUŞTURUCU İÇİN SAVAŞIYORLAR

Başsavcı Solis, suç çetelerinin, uyuşturucu dağıtımı ve tüketimiyle ilgili faaliyetlerin kontrolü için birbirleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Meksiko güvenlik analisti Alejandro Hope de cinayetlerin "basit bir öldürme olayı" olmadığını belirterek, "Bu tür kamuya açık teatral şiddet eylemleri, öldürmekle övünmekle kalmayıp rakiplerini sindirmek ve yetkililere mesaj göndermek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Meksika'da bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu açıklamıştı.

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