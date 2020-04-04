Meksika'da koronavirüs'ten 60 kişi ödü

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 60'a, vaka sayısı ise 1.688 'e ulaştı.

Tespit edilen vakaların yüzde 58'i erkekler, geri kalanın ise kadınlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

ŞİRKETLERLE TEDBİR PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, iş örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, virüs nedeniyle yaşanabilecek ekonomik krize yönelik yeni bir tedbir paketi üzerine anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Paket kapsamında virüs nedeniyle satışları azalan küçük işletmelere bir kredi fonu oluşturulması amaçlanıyor.