Melania Trump'ın ahşaptan heykelini diktiler

ABD başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarına dev boyutlarda bir ahşap heykeli dikildi.
Heykelin, doğduğu yer Sevnica'yı selamlayan First Lady'i betimlediği belirtildi.
YERLİ HALKIN TEPKİSİ HEDEFLENDİ
ABD'li sanatçı Brad Downey tarafından düzenlenen Ta Eho (Eko) isimli serginin parçası olan heykel, yerel bir zanaatkar ve heykeltıraş tarafından elektrikli testere kullanarak yapıldı. Downey, eser ile Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söyledi.