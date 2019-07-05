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Melania Trump'ın ahşaptan heykelini diktiler

First Lady Melania Trump'ın, doğduğu yere dikilen heykeli ziyaretçilere açıldı.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 15:19..
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ABD başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarına dev boyutlarda bir ahşap heykeli dikildi.

Heykelin, doğduğu yer Sevnica'yı selamlayan First Lady'i betimlediği belirtildi.

YERLİ HALKIN TEPKİSİ HEDEFLENDİ

ABD'li sanatçı Brad Downey tarafından düzenlenen Ta Eho (Eko) isimli serginin parçası olan heykel, yerel bir zanaatkar ve heykeltıraş tarafından elektrikli testere kullanarak yapıldı. Downey, eser ile Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söyledi.

Melania Trump'ın ahşaptan heykelini diktiler

Melania Trump'ın ahşaptan heykelini diktiler

 

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