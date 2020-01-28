Melek Baykal, boşanıyor

Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal, uğruna kariyerine ara verdiği eşi Warner Striening'den boşanma kararı aldı.

Baykal, 2 yıl önce verdiği röportajda da eşiyle sorunlu bir süreçte olduklarını anlatmıştı:

"MESLEĞİMİ BİLE GÖZÜM GÖRMEDİ"

"Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi "