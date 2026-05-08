Melike Şahin anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2023 yılında uzun süre aşk yaşadığı sevgilisi Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Instagram sayfasında karnı burnunda fotoğraflar paylaşan Şahin, altına “bebek” emojisi koymuştu.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Melike Şahin'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. 2. Sayfa'ın haberine göre Şahin'in bir erkek bebeği olacak.

Ünlü sanatçı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere sessiz kalmayı tercih etmişti.