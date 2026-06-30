Melis Sezen Ildır'da! Beyaz bikinisiyle pozlar verdi

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen Melis Sezen, tatile çıktı.

Çoğu ünlü Bodrum, Çeşme'ye giderken ünlü oyuncu Melis Sezen, bambaşka bir yer tercih etti.

İzmir Ildır'a giden ve burada güneşin ve denizin tadını çıkaran Sezen, beyaz bikinisiyle pozlar verdi.

"BÜYÜLEYİCİ ILDIR"

Oyuncu Melis Sezen, paylaşımına ise "Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim." notunu düştü.