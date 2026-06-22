Melis Sezen'den tatil kareleri! Kitap okurken pozlar verdi
Her paylaşımıyla dikkat çeken isimlerden oyuncu Melis Sezen bikinili pozlarıyla gündem oldu:
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
En son Delikanlı dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu açmıştı.
Yoğun çalışma sonrasını kendini dinlenmeye çeken Sezen, yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor.
KİTAPLI POZLAR
Tatilden kareler yayınlayan ünlü oyuncu, pozlarıyla dikkat çekti. Paulo Coelho'nun 'Casus' adlı romanıyla şezlonguna uzanan Sezen, kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi