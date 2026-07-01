Melisa Aslı Pamuk'un kırmızı çizgisi: Karşı cinsten arkadaş beni rahatsız eder

Ekranların esmer güzellerinden Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdikten sonra setlere ara verdi.

Ünlü çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını almıştı.

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını oğluyla geçiren oyuncu, evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"RAHATSIZ OLURUM"

İlişkideki kırmızı çizgilerinden bahseden Melisa Aslı Pamuk, "İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu." dedi.