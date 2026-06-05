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Melisa Döngel tekneye çıktı! Bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Yazın gelmesiyle ünlü oyuncu Melisa Döngel, tekneye bindi. Bikinisiyle pozlar veren ünlü oyuncu, karelerini sosyal medyaya ekledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Melisa Döngel tekneye çıktı! Bikinili pozlarıyla dikkat çekti
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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Melisa Döngel, kariyeri ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Döngel, beğeni toplayan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sık sık cesur tarzı ve stiliyle gündeme gelen ünlü oyuncu, Instagram hesabından peş peşe tatil karelerini sevenleriyle paylaştı.

FİT VE SAĞLIKLI

Hem sporu hayatından eksik etmeyen hem de sağlıklı beslenen Döngel, tekneden paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi. Fit ve formda haliyle beğeni toplayan Döngel'in karelerine çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi