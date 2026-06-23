Meloni'den Trump ile tartışmasına yeni yorum: Fikrimi değiştirmiyorum, tamam mı

İki lider arasında kriz...

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanndı.

Meloni ise buna aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını verdi.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALARLARLA GERİLİM BÜYÜDÜ

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." görüşünü paylaştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını verdi.

BİR KEZ DAHA YORUMLADI

Roma'da La Verita gazetesinin etkinliğine katılan ve genel yayın yönetmeni Maurizio Belpietro’nun sorularını yanıtlayan Meloni, Trump ile son dönemde yaşadığı polemikten, ABD-İran müzakerelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da 15-17 Haziran'daki G7 Zirvesi sırasında görüştükleri ABD Başkanı'nın daha sonra kendisi için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı." demesi ve ardından aralarında başlayan söz düellosu sorulan Meloni, Trump'ın bu sözleri karşısında "şaşırdığını" ve "etkilendiğini" belirtti.

"TARTIŞMAYI KÖRÜKLEME NİYETİNDE DEĞİLİM"

Bu tepkisini de son derece samimi bir şekilde dile getirdiğini anlatan Meloni, şu şekilde konuştu:

“Farklı yorumlar okudum. Tavrımın, sert ve kararlı göründüğü iddia edilen, sosyal medyada döndürülen videolardan ya da İran'la yürütülen müzakerelerin gidişatından dikkatleri uzaklaştırıp odağı NATO kapsamındaki zorluklara çevirmeyi amaçladığı öne sürülen yorumlardan bahsediyorum.



Bunların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum.”

"FİKRİMİ DEĞİŞTİRMİYORUM"

Bu konudaki sözlerinin arkasında durduğunu ifade eden İtalya Başbakanı, "Fikrimi değiştirmiyorum, tamam mı? Fikrimi değiştirmiyorum.Tüm bu analizleri okuyorum, şöyle soruyorlar: "İtalya'nın dış politikası şimdi ne olacak?

Son 80 yıldır olduğu gibi aynı dış politika olacak.Birleşik Devletler ile Avrupa arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu koruma konusundaki görüşümü değiştirmedim." dedi.

"UZUN VE SAĞLAM BİR GEÇMİŞE DAYANAN İLİŞKİLER"

Ülkesinin ABD olan ilişkilerine de değinen Meloni, şunları kaydetti:ü

“Bunlar, o kadar uzun ve sağlam bir iş birliği geçmişine dayanan ilişkiler ki, sosyal medyada bir tartışma yüzünden basitçe kaybolmuyorlar ya da yeniden tanımlanmıyorlar.



Bu ilişkiler, Birleşik Devletler, İtalya ya da o anda Avrupa'daki herhangi bir ülkeyi yönetmekte olan kişiye bağlı olarak başlamıyor ya da bitmiyor.”

HÜRMÜZ YORUMU

ABD ile İran arasındaki müzakereler konusunda "oldukça iyimser" olduğunu aktaran Meloni, İtalya olarak sürece diplomatik katkı sunmaları ve Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel bir misyona da katılma konusunda hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere kapanmasının ekonomiler üzerindeki etkilerinin görüldüğüne de dikkati çeken Meloni, "Bu, sadece Hürmüz’ün küresel ticaret açısından taşıdığı önem nedeniyle değil, aynı zamanda böyle bir geçiş noktasının kontrol edilmesinin yaratacağı emsal nedeniyle de seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden sağlanması gerekiyor.

Eğer Hürmüz'de İranlılara bir geçiş ücreti ödenmesini kabul edersek, her geçiş noktasının bir silah olarak kullanılabileceği bir dünyada yaşar hale geliriz." ifadelerini kullandı.