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Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti

Hayat Devam Ediyor dizisinden sonra sinema filmlerinde de rol alan Miraloğlu, oyunculuk teklifleri gelmeyince ABD'ye yerleşmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 07:16..
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7 yıl önce yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" dizisinde çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti.

"TEKLİF YOK"

Türkiye'de oyunculuk teklifleri gelmeyince genç oyuncu, İngilizcesini geliştirdikten sonra üniversite eğitimi almak istedi.

Miraloğlu, uzun zamandır ekranlardan neden uzak olduğunu şöyle açıkladı: "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz."

"ESTETİĞİM YOK"

Estetik yaptırdığı iddialarına da açıklama getiren ünlü oyuncu, “Hiçbir yerimde dolgu, estetik yok. Ben doğduğumdan beri saçlarımı bile boyatmadım. Bir gün kendiliğinde beyazlayacak belki beyaz kalmasını da tercih edebilirim” dedi.

Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti

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