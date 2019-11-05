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Meltem Miraoğlu dede sorusuna güldü

Takipçilerinin sorularına Instagram hesabından cevap veren Meltem Miraoğlu, eşine dede denilmesine gülerek cevap verdi.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 10:44..
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Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmaya devam ediyor.

"EN DOĞRU KARARIM"

Türkiye'de iş bulamadığı için ABD'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Instagram'dan zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınladı. Miraloğlu, daha sonra başka bir kareye de "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir." notu düştü.

"İŞ VARSA DÖNERİM"

Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim." yanıtı verdi. Miraloğlu'nun, kafası karışık halleri dikkat çekti.

"DEDE NASIL?"

80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine, gülen surat emojisiyle karşılık verdi.

Meltem Miraoğlu dede sorusuna güldü

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