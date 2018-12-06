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Memet Ali Alabora'nın annesi konuştu

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Alabora'nın annesi, hazırlanan iddianamenin FETÖ'cüler tarafından hazırlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 11:14..
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Memet Ali Alabora'nın annesi konuştu

2013 yılında çıkan Gezi olaylarında eylemcilerin önünde yer alan Memet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Hakkında çıkan karar hakkında henüz bir açıklama yapmayan Memet Ali Alabora, sessizliğe gömüldü.

ANNESİ KONUŞTU

Gezici Alabora'nın annesi karara ilişkin açıklama yaptı.

Anne Betül Arım, oğlu hakkında hazırlanan iddianamenin FETÖ'cü savcılar tarafından hazırlandığını savundu.

Arım, iddianameyi hazırlayan savcılardan birinin  tutuklu birinin de firari olduğunu savundu.

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